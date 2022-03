Επικές αντιδράσεις των NBAers για τη μπουνιά του Ουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ: «Πολλοί καρ@@δες το χρειάζονται»

Το επεισόδιο κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Όσκαρ προκάλεσε και τις αντιδράσεις των παικτών του ΝΒΑ, οι οποίοι το σχολίασαν, καθένας με τον δικό του τρόπο.

Τα ξημερώματα έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές περιστατικό στην 94η τελετή των βραβείων Όσκαρ, καθώς ο Ουίλ Σμιθ χτύπησε πάνω στη σκηνή τον Κρις Ροκ, με αφορμή το σχόλιο που έκανε ο παρουσιαστής για το ξυρισμένο κεφάλι, λόγω αλωπεκίασης, της συζύγου του Σμιθ.

Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους παίκτες του ΝΒΑ, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις στο Twitter. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ήταν αρκετά καυστικός λέγοντας ότι «πολλοί καρ@@δες το χρειάζονται» ενώ ο Τρέι Γιανγκ αστειεύτηκε γράφοντας ότι «τώρα θα πάει να κλάψει στο αμάξι του».

Ο Ρούντι Γκέι ανέφερε από τη πλευράς του: «Μπράβο στον Κρις Ροκ που κρατήθηκε και δεν έτριψε τη μούρη του. Σίγουρα ήθελε να το κάνει» ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ αναρωτήθηκε: «Άραγε τι είπαν τα πέντε δάχτυλα στο πρόσωπό του;»

Δείτε μερικά από τα Tweets

Lot of mfs need this… https://t.co/maQFqEZCUz — Damian Lillard (@Dame_Lillard) March 28, 2022

Shout out to Chris Rock for not rubbing his face after the smack…. I know he wanted too — Rudy Gay (@RudyGay) March 28, 2022

That had to sting killa lol https://t.co/EQo8ITzH8N — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 28, 2022

Why the first thing I see after our game is Will smacking tf outta Chris Rock 😂😂😂😂😳 March 28, 2022

“He gonna cry in the car”😂😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) March 28, 2022

What did the five fingers say to the face.? — Tim Hardaway Jr (@T_HardJR) March 28, 2022

He really smacked all hell out Chris Rock then won an Oscar 😂🔥 March 28, 2022