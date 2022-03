Ένα πρόβλημα στο γόνατο κρατά εκτός μάχης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αποψινή (23:00) εκτός έδρας αναμέτρηση των Μπακς με τους Τίμπεργουλβς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς υποδέχονται στις 11μ.μ. στο Target Center τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι θα παραταχθούν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 27χρονος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την αποψινή προσπάθεια των Ελαφιών στη Μινεσότα.

Ο "Giannis" των 29.8 πόντων φέτος κατά μέσο όρο είναι εκτός αποστολής του κόουτς Μπουντενχόλζερ και μένει να φανεί η διαθεσιμότητα του για τα επόμενα ματς των Μπακς.

NBA INURY ALERT: Bucks PF/C Giannis Antetokounmpo (knee) has been ruled out for today's game vs. the Timberwolves. pic.twitter.com/FuTAOOfo7N