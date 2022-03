Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι φαβορί για το βραβείο του MVP σύμφωνα με στοιχηματικές. Τρίτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μια συναρπαστική μάχη γίνεται φέτος για το βραβείο του MVP και πέντε παίκτες έχουν πάρει προβάδισμα έναντι των υπολοίπων. Ο λόγος για τους Τζοέλ Εμπίντ, Νίκολα Γιόκιτς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζα Μοράντ και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Σύμφωνα με στοιχηματική, αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση και μεγάλο φαβορί είναι ο ηγέτης των Σίξερς που προσφέρεται στο -120, ενώ δεύτερος είναι ο σταρ των Νάγκετς με +140. Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Greek Freak στο +750.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο ΝτεΡόζαν με +2000 και ο σταρ των Γκρίζλις, Μοράντ με +2.500. Πάντως ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα και μπορεί να παίξουν ρόλο και τα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος της regular season. Μάλιστα απόψε ο Εμπίντ θα κοντραριστεί με τον Γιόκιτς στην σπουδαία μάχη των ψηλών του ΝΒΑ και φαβορί για το MVP φέτος μαζί με τον Γιάννη.

Nikola Jokic and the Denver Nuggets head to Philly to face Joel Embiid and the 76ers as two of the NBA's leading MVP candidates face off tonight.



The big men lead the MVP race this season, according to Caesars Sportsbook. pic.twitter.com/hBApFIN59W