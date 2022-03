O Κέβιν Γκαρνέτ είδε τη φανέλα του να ανεβαίνει στη στέγη του «σπιτιού» των Μπόστον Σέλτικς, ενώ στο κοινό, για να τον τιμήσουν, ήταν οι συμπαίκτες του από το πρωτάθλημα του 2008, Πολ Πιρς και Ρέι Άλεν.

Ο ήχος ήταν εκκωφαντικός. Οι Μπόστον Σέλτικς θέλησαν να τιμήσουν τον Κέβιν Γκαρνέτ, στο ματς με τους Ντάλας Μάβερικς, με τη φανέλα του Big Ticket να μένει για πάντα στον ουρανό του γηπέδου, δίπλα σε αυτές των θρύλων της ομάδας.

Ο Γκαρνέτ - ο οποίος φορούσε στο πέτο του τα χρώματα της Ουκρανίας - ήταν στο κέντρο του γηπέδου, όπως συμβαίνει σε αυτές τις στιγμές, μιλώντας για τα κατορθώματά του - όταν έγινε αναφορά στα άλλα δύο μέλη των Big3 των Μπόστον Σέλτικς στο πρωτάθλημα του 2008.

Ο Γκαρνέτ κάλεσε τον Ρέι Άλεν και τον Πολ Πιρς κοντά του και οι τρεις έκαναν μία μεγάλη αγκαλιά.

Δείτε το βίντεο:

The Celtics Big 3 — Ray Allen, Paul Pierce and Kevin Garnett were all back together for KG’s jersey retirement.



🎥 @NBA pic.twitter.com/SOOdkTTcS4