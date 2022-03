Ο Μάτζικ Τζόνσον θα αποκτήσει τη δική του σειρά ντοκιμαντέρ. Τέσσερα επεισόδια, που θα μεταδοθούν από το Apple TV+ θα σκιαγραφήσουν τη ζωή του θρύλου των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Με αποκαλούν Μάτζικ». Η αναζήτηση του τίτλου για το ντοκιμαντέρ της ζωής του Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον έπρεπε να ήταν το πιο εύκολο εγχείρημα.

Το Apple TV+ θα κυκλοφορήσει το πρώτο από τα τέσσερα επεισόδια στις 22 Απριλίου, με τον Ρικ Φαμουγίουα (Μανταλόριαν) να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της σειράς.

Εκτός από τον Μάτζικ, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται και οι Λάρι Μπερντ, Μάικλ Τζόρνταν, Ντουέιν Ουέιντ, Τζέρι Ουέστ, Σακίλ Ομπάμα, Σάμουελ Τζάκσον, Σνουπ Ντογκ και Μπαράκ Ομπάμα, ανάμεσα σε άλλους.

Όπως είναι λογικό, στα τέσσερα επεισόδια, θα γίνει αναφορά στη ζωή του Μάτζικ πριν το ΝΒΑ, πώς έλαβε το προσωνύμιό του, την πορεία του στους Λέικερς, αλλά και στο γεγονός ότι βρέθηκε θετικός στον ιό του AIDS.

Αυτή την περίοδο οι Λος Άντζελες Λέικερς και ο Μάτζικ έχουν πέραση, αφού το ΗΒΟ κυκλοφόρησε τη σειρά (με ηθοποιούς) με τον τίτλο «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty».

Δείτε το τρέιλερ: