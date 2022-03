ΝτεΡόζαν: Ο άρχοντας του midrange στην... εξίσωση με Τζόρνταν (vid)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν συνεχίζει να βάζει το όνομα του δίπλα στον GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Μπουλς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά τη νίκη τους επί των Πίστονς. Για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος συνεχίζει να παλεύει για το βραβείο του MVP του ΝΒΑ.

Πλέον ο σταρ του Σικάγο έφτασε τις 40 25άρες μέσα στη σεζόν, τις περισσότερες από παίκτη των ταύρων από τον Μάικλ Τζόρνταν και τη σεζόν 1997-98. O ΝτεΜάρ επίσης έχει 10 ματς φέτος με 35+ πόντους και 0 τρίποντα, κάτι που δείχνει την ικανότητα στο σουτ μέσης απόστασης, όπου θεωρείται και είναι ένας από τους 1-2 κορυφαίους παίκτες της λίγκας. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΝΒΑ έχουν μόλις 10 τέτοια ματς τη φετινή σεζόν.

O άρχοντας του midrange δεν αστειεύεται και οδηγεί τους Μπουλς, στην χρονιά της ζωής του μετά την αμφισβήτηση που δέχθηκε το καλοκαίρι για το συμβόλαιο που πήρε.

DeMar DeRozan had 36 Pts in Wednesday's win over the Pistons.



It was his 40th 25-point game of the season, most by a Bulls player since Michael Jordan in 1997-98.



DeRozan also has 10 games this season with 35+ Pts and 0 3-pt FG -- the rest of the NBA has 10 such games combined. pic.twitter.com/Py6pfvIPet