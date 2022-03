Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει με χαρακτηριστική ευκολία τα triple doubles.

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει και τη φετινή σεζόν ο Νίκολα Γιόκιτς και παλεύει για το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP. Ο Σέρβος... καθάρισε τους Ουόριορς με triple double σε ακόμα μια μεγαλειώδης εμφάνιση.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 7ος παίκτης στην ιστορία με 75 triple double. Μάλιστα μόνο ο τεράστιος Όσκαρ Ρόμπερτσον έφτασε τα 75 triple double σε λιγότερα ματς από τον Joker (182 αντί 511).

Πίσω από τον ηγέτη των Νάγκετς συναντάμε κι άλλους θρύλους της λίγκας όπως ο Μάτζικ Τζόνσον και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ενώ φυσικά στην πεντάδα βρίσκεται και ο Mr. Triple Double Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Nikola Jokic became the 7th player in NBA history to record 75 triple-doubles on Monday.



Only Oscar Robertson (182) reached 75 triple-doubles in fewer games than Jokic (511). pic.twitter.com/yAlUyvmjON