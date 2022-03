Ο Κέβιν Γκαρνέτ θέλησε μέσω του βιβλίου του να αποκαλύψει ποιος ήταν για εκείνον ο κορυφαίος Ευρωπαίος του ΝΒΑ, ενώ μίλησε για την επιρροή του ευρωπαϊκού τρόπου παιχνιδιού στην ίδια την Λίγκα.

Ο Hall of Famer και μέλος των 75 κορυφαίων όλων των εποχών στο ΝΒΑ, Κέβιν Γκαρνέτ στο βιβλίο του με όνομα "KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between", αναφέρεται τόσο στον... δικό του κορυφαίο Ευρωπαίο μπασκετμπολίστα όσο και στην επιρροή που είχε το ευρωπαϊκό πλάνο στο ΝΒΑ.

«Ο αγαπημένος μου όλων των εποχών ήταν ο Αρβύντας Σαμπόνις, γεννημένος στη Λιθουανία. Είχα κασέτες του να παίζει για την ΕΣΣΔ. Ήταν ένα κτήνος...Στάθηκε στο ύψος του ενάντια στους Γιούινγκ και Ρόμπινσον στους Ολυμπιακούς Αγώνες του '88.», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκαρνέτ.

«Μας έμαθε ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να παίξουν. Είχε άλμα, μπορούσε να παίξει και τις πέντε θέσεις. Χρησιμοποιούσε και τα δύο χέρια. Ευέλικτος. Και επίσης με μυαλό» συνέχισε μιλώντας με τα καλύτερα λόγια, ενώ αποκάλυψε και πως γνωρίστηκαν: «Το 1995, τον συνάντησα στα αποδυτήρια του Alamodome στο Σαν Αντόνιο. Ήταν εκεί πίσω με τη γυναίκα του, καθώς και με έναν από τους γιους του, ο οποίος είχε ένα κεφάλι γεμάτο τρελά μαλλιά. Μιλώντας με την προφορά του και τον δυνατό τρόπο του, ο Αρβύντας μας μάγεψε όλους με τις ιστορίες του για το παιχνίδι».

Ενώ δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ακόμα και ήρωά του: «Η δική του καριέρα τελείωσε άδοξα με τους δύο αχίλλειους τένοντες. Ο καθένας θα σου πει ότι μετά από αυτό, δεν είσαι ποτέ ο ίδιος. Χάνεις την εκρηκτικότητά σου. Σε μια πιο χαρούμενη νότα, ο γιος του με τα τρελά μαλλιά ήταν ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος μπήκε στο ΝΒΑ το 2016 με την OKC. Θεωρώ τον πατέρα του Ντομάντας έναν από τους ήρωές μου»!

Κάτι που δεν μπορεί, πάντως, να σταθεί καθώς ο Ντομάντας γεννήθηκε αργότερα...

Αναφερόμενος και σε άλλα πρόσωπα, έγραψε: «Και άλλοι Ευρωπαίοι ήταν εκπληκτικοί. Ο Γερμανός Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Ισπανός Πάου Γκασόλ. Ο Αργεντινός-Ιταλός Μανού Τζινόμπιλι».

Τέλος, μιλώντας για το πόσο σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό μπασκετικό πλάνο στην εξέλιξη του παιχνιδιού στο ΝΒΑ είπε πως στην πραγματικότητα οι ομάδες πρωταθλήματος, όπως οι Μπόστον Σέλτικς ή οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, επηρεάστηκαν από αυτό: «Κάποιοι λένε ότι το ευρωπαϊκό στυλ είναι soft. Mαλ@@@ίες. Τι νομίζεις ότι κάναμε στη Βοστόνη; Τι νομίζεις ότι έκαναν οι Γουόριορς κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος; Ο τρόπος που παίζαμε ήταν καθαρά ευρωπαϊκός».