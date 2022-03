Στο πρωτόκολλο υγείας εντάχθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ των Σανς κι αναμένεται να απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις της ομάδας του Φοίνιξ.

Εν τη απουσία του τραυματία Κρις Πολ, ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τους Φοίνιν Σανς, οι οποίοι θα χάσουν για μερικές ημέρες τον Ντέβιν Μπούκερ.

Ο 25χρονος γκαρντ εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και πλέον βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες των ειδικών.

Όπερ σημαίνει πως ο Μπούκερ θα απουσιάσει από το αυριανό παιχνίδι των Σανς (49-12) με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς (25-36), το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 5π.μ. ώρα Ελλάδας.

Ο διεθνής Αμερικανός σκόρερ μετρά φέτος 25.6 πόντους με 36.8% στο τρίποντο, 5.2 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ κι 1.1 κλεψίματα ανά 34.4 λεπτά κατά μέσο όρο σε 54 αγώνες του NBA.

Suns say All-Star Devin Booker has entered health and safety protocols.