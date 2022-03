Ο Αϊζάια Τόμας αποτελεί και επίσημα μέλος των Χόρνετς, με την ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας 10 ημερών.

Έπειτα από δύο σύντομα περάσματα από Λέικερς και Μάβερικς κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Αϊζάια Τόμας βρήκε ένα νέο δεκαήμερο συμβόλαιο, αυτή τη φορά στους Χόρνετς.«Κουβαλώντας» παρακαταθήκη 558 συμμετοχών στο ΝΒΑ και έχοντας εντυπωσιάσει με τις... 40άρες του στην G-League το τελευταίο διάστημα, έπεισε τους ανθρώπους της Σάρλοτ για μία δοκιμή!

Η είδηση ήταν γνωστή, ωστόσο απέκτησε επίσημη μορφή, αφού το απόγευμα της Τετάρτης (02/03) οι Χόρνετς προχώρησαν στην ανακοίνωση του έμπειρου γκαρντ μέσω του επίσημου λογαριασμού τους. Με την προσθήκη του Τόμας, η ομάδα πλέον έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ 17 παικτών!

OFFICIAL: We have signed guard Isaiah Thomas to a 10-day contract.



