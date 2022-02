Ο Ζάιον Ουίλιαμσον μπορεί να μην έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, αλλά η παρουσία του στην παρέλαση του Mardi Gras, σήμα κατατεθέν της Νέας Ορλεάνης κρίθηκε σχεδόν εξευτελιστική!

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον... επέστρεψε στη Νέα Ορλεάνη. Όχι σε φυσική μορφή. Αλλά αποτυπωμένος σε ένα πελώριο πανί, μέρος ενός άρματος για τους εορτασμούς του περίφημου Mardi Gras. Ως μέρος της παρέλασης.

Τι είχε το πανί; Ένα σύνολο εξευτελιστικό για τον παίκτη των Πέλικανς, ο οποίος ακόμη δεν έχει αγωνιστεί στη σεζόν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν πρόκειται να το κάνει.

Ο Ζάιον απεικονίστηκε ως μία ευτραφέστατη φιγούρα, η οποία κρατάει ένα σάντουιτς και μία χούφτα δολάρια και δηλώνει ότι πεινάει! Η φανέλα του είναι ακόμη μία προσβολή, αφού αναγράφει «1 τόνος», μία αναφορά στον αριθμό της φανέλας του και φυσικά στα περίσσια κιλά του.

Στο πόδι του είναι περασμένος ένας γύψος, αναφορά στον τραυματισμό του, ενώ κάθεται σε ένα σκαμπό, το οποίο βρίσκεται πάνω στο συμβόλαιό του!

Ο τίτλος της δημιουργίας, επίσης, ευφάνταστος: Πισωγύρισμα.

Δείτε το βίντεο:

They made a Zion float in New Orleans and called him “1Ton” 😐😐😐



(🎥 @darrenrovell) pic.twitter.com/qcit9Cj7b8