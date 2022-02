O Tζα Μοράντ μάγεψε και κόντρα στους Μπουλς.

Δεν πιάνεται, δεν γίνεται να πατήσει με τίποτα το... φρένο. Ο Τζα Μοράντ πέτυχε 46 πόντους, γράφοντας ιστορία κόντρα στους Μπουλς, οδηγώντας τους Γκρίζλις σε ένα μεγάλο διπλό. Έδωσε ρεσιτάλ και μας πρόσφερε φοβερές φάσεις. Σε μία εξ αυτών πήρε την πάσα του Άνταμς και σκόραρε με τρελή πιρουέτα 360 μοιρών, αποφεύγοντας τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Μάλιστα... τρέλανε και τον σχολιαστή των ταύρων. Mια έξοχη κίνηση που κάνει συχνά-πυκνά όταν του δίνεται η ευκαιρία.

Απολαύστε τον ιπτάμενο Τζα

This Ja lay up even had the Bulls announcers hyped 🔥 pic.twitter.com/AJ2na1UOQS