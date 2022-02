Τσαρλς Όκλεϊ: «Στην εποχή μου ο Γιάννης θα ερχόταν από τον πάγκο»! (vid)

Ο Τσαρλς Όκλεϊ έκανε μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ για περίπου δύο δεκαετίες, κατά βάση με Νέα Υόρκη και Σικάγο, έχοντας τη φήμη του σκληρού, εκφράζοντας την άποψή του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αν ο Greek Freak θα μπορούσε να... επιβιώσει στη δική του εποχή.

Ο Όκλεϊ ήταν ένας εκ των πλέον... σκληρών που κυκλοφορούσαν για χρόνια στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ένας δυναμίτης της ρακέτας που δεν δίσταζε να βάλει το κορμί του στη φωτιά και να δοκιμαστεί απέναντι στους πιο δυνατούς παίκτες του ΝΒΑ.

Αγωνίστηκε διαδοχικά στους Μπουλς, τους Νικς, τους Ράπτορς, ξανά στους Μπουλς, τους Ουίζαρντς και τους Ρόκετς, αποτελώντας μέλος της NBA All-Defensive First Team το 1994 κι έχοντας 9.7 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ μ.ό. καριέρας σε 1.282 ματς regular season.

Ο βετεράνος ψηλός κλήθηκε να σχολιάσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις επιδόσεις του Greek Freak με τους Μπακς, εξηγώντας πως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τη δική του εποχή. Σε σημείο, ο περσινός πρωταθλητής και MVP των NBA Finals να έρχεται από τον πάγκο!

«Μετά από ό,τι έκανε πέρσι, με κέρδισε. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στα 90s. Θα τον υποχρέωναν να κάνει τζαμπ-σουτ, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει τώρα, να τελειώνει τη φάση με eurostep και όλα αυτά... Στην εποχή μου, θα ερχόταν από τον πάγκο!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όκλεϊ.

