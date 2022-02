Γκριν για Σίμονς: «Έκπληξη αν παίξει στο Σίξερς-Νετς, δεν του αρέσει η Φιλαδέλφεια»

O Nτάνι Γκριν έριξε το... καρφάκι του στον Μπεν Σίμονς.

Ο Μπεν Σίμονς από το ξεκίνημα της σεζόν είχε απαιτήσει ανταλλαγή από τους Σίξερς και τελικά κατέληξε στους Νετς στην trade deadline, με τον Τζέιμς Χάρντεν να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο. Ο Αυστραλός είχε φέρει αναστάτωση στον οργανισμό της Φιλαδέλφεια σε όλη τη σεζόν και ο Ντάνι Γκριν έριξε τη... μπηχτή του για το επόμενο Σίξερς-Νετς (11 Μάρτη στη Φιλαδέλφεια).

«Αν θα κάνουμε χειραψία; Θα μείνω έκπληκτος αν παίξει, δεν του αρέσει να παίζει στη Φιλαδέλφεια», ήταν τα λόγια του παίκτη των Σίξερς. Μένει να δούμε ποια θα είναι η υποδοχή του Σίμονς στην επιστροφή του στη Φιλαδέλφεια και αν θα... πέσει γιουχάρισμα.

Danny Green didn’t hold back about Ben Simmons’ first game back in Philadelphia on March 10, as a member of the Brooklyn Nets:



“Will we shake hands? Probably not…I’d be surprised if he he plays in the game… we all know he doesn’t like to play in Philly.”@adamwhermann pic.twitter.com/QDrwR8oh8F