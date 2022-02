Ρόουζ: «Αν ο ΛεΜπρόν θέλει πρωτάθλημα, να επιστρέψει στο Κλίβελαντ με minimum συμβόλαιο» (vid)

O Tζέιλεν Ρόουζ θεωρεί πως η καλύτερη επιλογή του ΛεΜπρόν για άλλο ένα πρωτάθλημα θα ήταν η επιστροφή στο Κλίβελαντ.

Οι Καβς τρελαίνουν κόσμο φέτος με την πορεία τους και παλεύουν να πάρουν ακόμα και πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Το Κλίβελαντ έχει για ηγέτες ταλαντούχα παιδιά όπως ο Μόμπλεϊ, ο Γκάρλαντ, ο Άλεν, ο Οκόρο, ενώ ο Λοβ βοηθά με την εμπειρία. Πολλοί τους χαρακτηρίζουν ομάδα του μέλλοντος,

Ο πρώην NBAer και νυν αναλυτής, Τζέιλεν Ρόουζ μίλησε για τον ΛεΜπρόν Τζείμς, αναφέροντας πως θα πρέπει να επιστρέψει στους... ιππότες. «Αν ο ΛεΜπρόν θέλει να πάρει άλλο ένα πρωτάθλημα, ξέρεις τι πρέπει να κάνει; Nα πάει στο Κλίβελαντ και να παίξει για το minimum.».

Ο Βασιλιάς είχε φέρει το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία των Καβς το 2016, τότε που η ομάδα του είχε επιστρέψει από το 3-1 απέναντι στους Ουόριορς του Στεφ Κάρι. Πάντως το σενάριο επιστροφής του King James στο Κλίβελαντ ακούγεται έντονα τον τελευταίο καιρό. Τέλος ο ίδιος δείχνει δυσαρεστημένος με την αδυναμία που έδειξε η ομάδα και δεν ενισχύθηκε στην trade deadline, κάτι που έχει φέρει αναστάτωση στους λιμνάνθρωπους.

