Οι Νικς συμφώνησαν με τον Κέμπα Ουόκερ ως προς το να παραμείνει εκτός δράσης ως το τέλος της σεζόν ο 31χρονος γκαρντ, ούτως ώστε να προετοιμαστεί για την επόμενη σεζόν.

Δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα των Νικς ο Κέμπα Ουόκερ, καθώς όπως μετέδωσε το ESPN οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μείνει οριστικά εκτός ο έμπειρος γκαρντ από τα 23 τελευταία παιχνίδια της Regular Season του NBA.

Ο 31χρονος πλειμέικερ θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί ενόψει της ερχόμενης σεζόν, ενώ οι Νικς μαζί με τον ατζέντη του βετεράνου περιφερειακού θα μπορέσουν να επεξεργαστούν σενάρια ανταλλαγής ενόψει καλοκαιριού.

Εξάλλου, είναι μια πραγματικότητα πως η συνεργασία των δύο πλευρών δεν έχει λειτουργήσει στον βαθμό που θα ήθελαν. Ο Ουόκερ μετρά φέτος 11.6 πόντους και 3.5 ασίστ ανά 25 λεπτά σε 37 ματς, τη στιγμή που πέρσι στους Σέλτικς κατέγραφε 19.3 πόντους ανά 31 λεπτά.

Ο Ουόκερ έχει απουσιάσει από 22 φετινά ματς των Νικς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 25-34 και βρίσκονται στην 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

