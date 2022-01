Το ΝΒΑ ανακοίνωσε αλλαγές στο Rising Stars Challenge του All Star Game.

Φέτος στο Rising Stars Challenge θα γίνει τουρνουά με 4 ομάδες των 7 παικτών. Θα γίνουν τρία ματς και θα υπάρχει ένα όριο πόντων που θα πρέπει να φτάσουν. Στα ημιτελικά θα πρέπει να φτάσεις τους 50 για να νικήσεις και στον τελικό τους 25. Συνολικά 28 παίκτες θα βρεθούν στο παιχνίδια. Θα έχουμε 12 rookies, 12 δευτεροετείς και 4 παίκτες της G-League.

Aκόμα μια σημαντική διαφοροποίηση είναι πως ανάμεσα στο 2ο και 3ο ματς θα υπάρξει το «clutch challenge». Oκτώ παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη αλλά και της G-League θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες και θα πρέπει να ευστοχήσουν σε πέντε καλάθια από ιδιαίτερα σημεία του παρκέ που έχουν μπει καλάθια που έχουν μείνει στην ιστορία του ΝΒΑ.

Oι προπονητές θα διαλέξουν τα ρόστερ στο Rising Stars Draft. Τέλος προπονητές θα είναι μέλη του TOP 75 του ΝΒΑ, αλλά και άνθρωποι του προπονητικού επιτελείου των ομάδων του All Star Game.

The NBA has changed the Rising Stars Challenge at All-Star Weekend into a mini-tournament pic.twitter.com/So1JXvjF52