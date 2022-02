Ο Γκόραν Ντράγκιτς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμος στην αγορά αφού συμφώνησε να αποδεσμευτεί από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η ανταλλαγή δεν ήταν γραφτό να κρατήσει για πολύ καιρό. Είχε γίνει γνωστό πως υπήρξαν σκέψεις για αποδέσμευση του Γκόραν Ντράγκιτς από τους Σπερς με byout. Γρήγορα οι... μνηστήρες μπήκαν στην σειρά με τους Κλίπερς, τους Μπουλς, τους Νετς και τους Ουόριορς να δείχνουν το ενδιαφέρον τους.

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα στέκονταν και στην έντονη επιθυμία και το...pressing των Μπακς να κάνουν δικό τους τον Σλοβένο προκειμένου να ενισχύσουν την περιφέρειά τους μετά την αποχώρηση του Ντιβιτσέντζο και τον τραυματισμό του Κόνατον.

Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από... το twitter του Σαμς Τσαράνια, αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει για τα νέα δεδομένα και ο Ντράγκιτς πολύ σύντομα θα βρίσκεται στην αγορά των free agents.

Goran Dragic has agreed to a contract buyout with the Spurs and is entering free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. A slew of teams will now pursue the 14-year veteran.