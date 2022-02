O Τζος Γκίντεϊ συνεχίζει να κάνει... παπάδες με τους Θάντερ, όντας το μοναδικό κέρδος από μια χαμένη σεζόν. Το μέλλον της Οκλαχόμα στα... χέρια του.

Οι Θάντερ δεν ελπίζουν σε κάτι φέτος, αφού οι πιθανότητες να μπουν στο play in τουρνουά είναι ελάχιστες. Ωστόσο η Οκλαχόμα μπορεί να αισθάνεται τυχερή με την επιλογή που έκανε στο φετινό draft, δηλαδή τον Τζος Γκίντεϊ.

Ένας 19χρονος που αντιλαμβάνεται έξοχα το παιχνίδι και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, βάζοντας το μυαλό του να δουλεύει με 1000 στροφές για να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του. Είναι ο rookie με το καλύτερο ποσοστό ασίστ-λαθών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, κάτι που λέει πολλά για την διορατικότητα του, την ηρεμία του και την δημιουργία που προσφέρει στην Οκλαχόμα.

Ένας εξαιρετικός πασέρ που έχει σκεφτεί τι θα κάνει πριν το κάνει. Το έχει δουλέψει στο μυαλό του. Κλασικός παίκτης ομάδας που δεν θα σκεφτεί το δικό του καλό, αλλά θα βάλει παραπάνω την συλλογικότητα. Του αρέσει να ψάχνει την ασίστ, ενώ πολλές φορές παίρνει screen στην κορυφή και δημιουργεί φάσεις για να τις τελειώσουν οι ψηλοί του. Πασέρ με υψηλό... ταβάνι με κοφτερό μυαλό όπως είπαμε και παραπάνω.

Μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο. Όταν πλησιάζει τη ρακέτα, αρέσκεται να τελειώνει τη φάση με δεξί χέρι και ποτέ δεν θα εκβιάζει προσπάθεια, ψάχνοντας πάντα την καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα του. Το μυαλό του και οι αποφάσεις που παίρνει στα ματς δεν μοιάζουν με παιδί 19 ετών σε rookie season, αλλά με 30άρη ή καλύτερα για παίκτη που έχει 15 χρόνια εμπειρίας στη λίγκα.

Josh Giddey became the youngest player in NBA history with a triple-double in consecutive games. pic.twitter.com/DIh6g2KV7J