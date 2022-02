Συγκλονιστικός Μάρεϊ για την επιλογή του στο All Star Game: «Με έκριναν για το παρελθόν μου, ήθελα μια ευκαιρία»

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ θα πάρει μέρος στο φετινό All Star Game μετά τις απουσίες των Ντουράντ και Γκριν, με τον ίδιο να στέκεται στο παρελθόν του και στην μία ευκαιρία που ήθελε...

Ο 25χρονος γκαρντ των Σαν Αντόνιο Σπερς, τον οποίο επέλεξε η ομάδα του Τέξας στο νούμερο 29 του draft το 2016, «κουβαλάει» τη δική του ιστορία.

Δεν έζησε τα καλύτερα παιδικά χρόνια καθώς ο πατέρας του έλειπε συνέχεια, ενώ η μητέρα του μπαινοέβγαινε στη φυλακή. Είχε μπλέξει με συμμορίες στην Ουάσινγκτον όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αλλά μέσω του μπάσκετ μπόρεσε να ξεφύγει, να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να διαγράψει τη δική του πορεία!

Μάλιστα τη σεζόν 2018-19 είχε μείνει εκτός λόγω σοβαρού τραυματισμού (σ.σ. ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο) αλλά οι Σπερς τον πίστεψαν, τον στήριξαν και πλέον θα τον απολαύσουν στο «All Star Game» του Κλίβελαντ. Λίγο μετά το άκουσμα της είδησης ότι θα πάρει μέρος στην γιορτή του ΝΒΑ, ο Μάρεϊ έγραψε στα social media:

«Θυμάμαι να κάθομαι στο πράσινο δωμάτιο και να με κρίνουν για το παρελθόν μου ως παιδί. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς γνώριζαν ότι δεν είχα την καθοδήγηση και ότι χρειαζόμουν μια ευκαιρία. Θυμάμαι να παθαίνω ρήξη χιαστού και να νομίζουν ότι τα πάντα τελείωσαν για εμένα. Είμαι ευγνώμων. Είναι αλήθεια τώρα. Σε ευχαριστώ Θεέ» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας ένα tweet που είχε κάνει το 2015, πολύ πριν βρεθεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όπου εξέφραζε την επιθυμία του να παίξει μια μέρα στο All Star Game.

Και να, που το όνειρό του έγινε πραγματικότητα! Φέτος έχει αγωνιστεί σε 47 ματς με τους Σπερς και έχει κατά μέσο όρο 19,6 πόντους, 9,2 ασίστ και 8,4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 45% εντός παιδιάς, 32% στα τρίποντα και 74% στις βολές.

I Remember Sitting In The Green Room And Being Judged Cause Of My Past As A Kid And The @spurs Knew I Didn’t Have Guidance And Needed A Opportunity. I Remember Tearing My ACL And People Thought It Was Over For Me. Wow I’m Thankful And Grateful! It’s A Reality Now. Thank You God🙏🏽 https://t.co/FUiieuorMj