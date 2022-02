«Ενδιαφέρον των Χιτ για Χατσιμούρα, Ουάσινγκτον και Μπατούμ»

Τα ονόματα των Ρούι Χατσιμούρα, Πι Τζέι Ουάσινγκτον και Νικολά Μπατούμ φέρονται να βρίσκονται στην λίστα των Μαϊάμι Χιτ.

Σύμφωνα με «τιτίβισμα» του ρεπόρτερ των Χιτ, Γκρεγκ Σιλβάντερ, οι περιπτώσεις των Χατσιμούρα (24χρ., πάουερ φόργουορντ), Ουάσινγκτον (24χρ., πάουερ φόργουορντ) και Μπατούμ (33χρ., φόργουορντ) απασχολούν την ομάδα του Μαϊάμι που αναζητά ενίσχυση στο «4».

Ο Ιάπωνας Χατσιμούρα (2.03μ.) αγωνίζεται στους Ουίζαρντς από το 2019 και φέτος μετρά 7.5 πόντους και 3.7 ριμπάουντ σε 13 ματς αφού επανήλθε από τραυματισμό, ενώ ο Ουάσινγκτον (2.03μ.) διανύει τη τρίτη του σεζόν στους Χόρνετς καταγράφοντας 9.9 πόντους και 5.4 ριμπάουντ σε 37 παιχνίδια. Όσο για τον πολύπειρο διεθνή Γάλλο, Μπατούμ (2.03μ.), ενισχύει από πέρσι τους Κλίπερς έχοντας κατά μέσο όρο φέτος 9.1 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 33 εμφανίσεις.

Η ομάδα του κόουτς Έρικ Σπόελστρα εξετάζει την αγορά, με τα συγκεκριμένα τρία ονόματα να έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής. Μένει να δούμε αν και ποια περίπτωση θα προχωρήσει για τους Χιτ οι οποίοι βρίσκονται στη 2η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 34-20.

