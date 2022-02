Λεμπρόν: «Εκτός με Μπλέιζερς και μερικούς αγώνες ακόμη»

Διόλου θετικά τα νέα για τους Λέικερς και την κατάσταση στο γόνατο του Λεμπρόν Τζέιμς, με τον σούπερ σταρ του Λος Άντζελες να εξακολουθεί να βρίσκεται στα «πιτς».

Οι Λέικερς μετά και την τελευταία τους ήττα από τους Χοκς, βρίσκονται στην 9η θέση της κατάταξης στη Δύση και «παλεύουν» να κρατηθούν σε επίπεδα play-in, ωστόσο έχουν παραγκωνισμένο για ακόμη μία φορά τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο και απέχει από τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας, αποδιοργανώνοντας ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό πλάνο του Λος Άντζελες. Ακόμη και αν ο Βασιλιάς αυτό το διάστημα ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρήξιμο και η επιστροφή του στην δράση δεν φαίνεται κάπου κοντά στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που παρουσιάσει ο δημοσιογράφος, Σαμς Τσαράνια, ο Λεμπρόν αναμένεται να απουσιάσει και από το παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς, με του ιθύνοντες να θέλουν να είναι προσεκτικοί με την περίπτωσή του και να επιστρέψει χωρίς καμία ενόχληση.

Lakers star LeBron James is expected to miss Wednesday’s game vs. Portland, and could be out a few more games due to irritation in left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides want to be cautious and allow James to return once irritation subsides.