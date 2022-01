Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον καρπό και θα υποβληθεί σε επέμβαση που θα τον κρατήσει νοκ-άουτ για περίπου δύο μήνες.

Όπως μετέδωσε το ESPN, ο 20χρονος φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα 6-8 εβδομάδων, μιας και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να επιδιορθώσει την ζημιά στον καρπό του δεξιού του χεριού.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει από το περασμένο καλοκαίρι στους Ρόκετς, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο ροτέισον τους. Με την ομάδα του Χιούστον μετρά 1.3 πόντους και 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε μόλις 15 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Αντιθέτως, ήταν πιο ενεργός στην G League με την αναπτυξιακή ομάδα των Ρόκετς, καταγράφοντας 9.2 πόντους και 9.3 ριμπάουντ ανά 25 λεπτά συμμετοχής σε 11 αγώνες.

