Οι Πέισερς ανακοίνωσαν την νέο συμφωνία με τον Λανς Στίβενσον αφού ο ίδιος υπέγραψε ακόμη ένα συμβόλαιο διάρκειας 10 ημερών.

Ο βετεράνος Αμερικανός με τις εμφανίσεις του (9.5 πόντους και 3.6 ασίστ μέσο όρο σε 11 παιχνίδια) έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση του προπονητή του, Ρικ Καρλάιλ, αλλά και να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κοινού των Πέισερς στην τρίτη του θητεία στην ομάδα.

Η Ιντιάνα στις 14 Ιανουαρίου πρόσφερε για τρίτη φορά δεκαήμερο συμβόλαιο (τα 2 στο πλαίσιο επέκτασης του ρόστερ μετά από απόφαση της Λίγκας για τον κορονοϊό) στον Λανς Στίβενσον με τον παίκτη να συνεχίζει να φορά την φανέλα.

Μετά την λήξη της συγκεκριμένης συμφωνίας, οι Πέισερς έσπευσαν να υπογράψουν νέο συμβόλαιο της ίδιας διάρκειας με τον Στίβενσον και το ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησής τους.

Roster Update: We have signed Lance Stephenson to a second 10-day contract.



Learn more » https://t.co/HVBSeo05qX pic.twitter.com/dDrqiodo7q