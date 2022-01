O Kρις Πολ έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ δημιουργίας απέναντι στους Πέισερς.

Θεωρείται απόλυτα δίκαια ένας εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Eίναι τρίτος πασέρ στην ever στη λίγκα με 10.731 και κυνηγά τον Τζέισον Κιντ που έχει 12.091.

Ο Κρις Πολ παρέδωσε για άλλη μια φορά μαθήματα στην οργάνωση του παιχνιδιού κόντρα στους Πέισερς και έδειξε τι σημαίνει σπουδαίος floor general. Μέτρησε 16 ασίστ, βοηθώντας τους Σανς να φτάσουν στις 6 σερί νίκες και να συνεχίσουν να φιγουράρουν στην κορυφή του ΝΒΑ, έχοντας το καλύτερο ρεκόρ.

Κρις Πολ: Η... ιδιοφυΐα ψάχνει την επιβεβαίωση με το πρωτάθλημα (vids)

Πλέον ο CP3 ανέβηκε στην 5η θέση στην ιστορία του ΝΒΑ με τους παίκτες που έχουν ματς με 15+ ασίστ. Μπασκετικό I.Q, συνέπεια, προσήλωση στον στόχο, σωστό διάβασμα του παιχνιδιού. Ο Πολ κάνει... παπάδες, ψάχνοντας σαν τρελός το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

.@CP3 now ranks 5th for the most 15+ assists games in NBA history! #NBAAllStar@FanDuel Stat Line of the Game pic.twitter.com/QhFvUdpONH