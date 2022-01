Ο Ντορτ έριξε αγκωνιά στον Λο κι αποβλήθηκε, με τον παίκτη των Καβς να μην το δέχεται τόσο ήρεμα.

Ένταση είχαμε στο ματς των Καβς με τους Θάντερ, στο οποίο νίκησε το Κλίβελαντ. Ο Ντορτ έριξε αγκωνιά στον Κέβιν Λοβ στην προσπάθεια του να προστατέψει την μπάλα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και να χρειαστεί η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσει η κατάσταση. Μάλιστα αυτή η κίνηση του παίκτη της Οκλαχόμα δεν έμεινε ατιμώρητη, αφού οι διαιτητές τον απέβαλαν με flagrant 2.

DORT EJECTED for this flagrant 2 on Kevin Love. 😳😳 pic.twitter.com/7KEmzSFQ4h