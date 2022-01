Mιλς-Ινγκλς: Η συγκινητική στιγμή των Ο.Α του Τόκιο έγινε graffiti στο Σίδνεϊ

Πάτι Μιλς και Τζο Ινγκλς συνέβαλαν τα μέγιστα για το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο της Αυστραλίας στο Τόκιο ένας καλλιτέχνης συμπατριώτης δημιούργησε ένα graffiti για τους δύο ήρωες της χώρας.

Η Αυστραλία πραγματοποίησε συγκλονιστική πορεία στο Ολυμπιακό τουρνούα του Τόκιο και έφτασε μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μία από τις στιγμές του τουρνουά που θα μας μείνει είναι και η φωτογραφία-αγκαλιά των δύο ηγετών της ομάδας, Πάτι Μιλς και Τζο Ινγκλς που έδειχνε τη συγκίνηση και τη χαρά για αυτό που κατάφεραν.

Αυτή λοιπόν την εικόνα ένας Αυστραλός καλλιτέχνης (Scottie Marsh) την έκανε graffiti για να τους τιμήσει και πλέον κοσμεί έναν τοίχο στο Σίδνεϊ. Μάλιστα ο γκαρντ των Νετς έγραψε μόλις το είδε. «Βλέποντας την εικόνα, μου επιστρέφουν όλα τα συναισθήματα που είχα σε εκείνη τη στιγμή. Ανατριχίλα».

Oι Boomers στο Τόκιο πάτησαν για πρώτη φορά βάθρο στην ιστορία τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όπως ήταν φυσικό είναι μια στιγμή που θα μείνει για πάντα στην καρδιά και το μυαλό ολόκληρης της χώρας. Μάλιστα ο Μιλς ήταν και σημαιοφόρος της αποστολής της Αυστραλίας στις τελετές έναρξης και λήξης.

