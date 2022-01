Τσαμπουκά είχαμε στο Νάγκετς-Λέικερς με πρωταγωνιστές τους Ουέστμπρουκ και Γκόρντον.

Δεν είχαμε τσαμπουκάδες μόνο στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Ράπτορς. Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου ήρεμη ούτε στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νάγκετς. Ο Ουέστμπρουκ έπεσε στο έδαφος μετά από φάουλ του... αφάνα Γκόρντον και αμέσως σηκώθηκε να του ζητήσει τον λόγο, με τους δύο παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Αμέσως οι ψυχραιμότεροι βρέθηκαν στο σημείο για να μην αφήσουν το πράγμα να ξεφύγει.

Δείτε την ένταση

Russ and Aaron Gordon exchanged some words after the foul call 👀 pic.twitter.com/zUkzjmRXIw