Ο Μπαμ Αντεμπάγιο επιστρέφει στο ρόστερ των Μαϊάμι Χιτ, έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον αντίχειρά του.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο επιστρέφει! Απουσίασε τις τελευταίες έξι εβδομάδες από τις υποχρεώσεις των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει τη ρήξη συνδέσμου στο δεξιό αντίχειρά του.

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Αμερικανός σέντερ μετρούσε 18.7 πόντους και 10.2 ριμπάουντ. Η επιστροφή του αναμένεται να γίνει στην αναμέτρηση απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/1, 02:30).

Συνολικά, ο Αντεμπάγιο απουσίασε για 20 ματς, με τους Χιτ να μετρούν σε αυτό το διάστημα ρεκόρ 13-7.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα μετράει 26 νίκες και 15 ήττες και βρίσκεται στη 2η θέση της Ανατολής, πίσω από τους Σικάγο Μπουλς (27-12) και μπροστά από τους Μπρούκλιν Νετς (26-15) και τους Μιλγουόκι Μπακς (27-17).

Πλέον, οι Χιτ περιμένουν και την επιστροφή του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο.

