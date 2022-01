Σε μία ενδιαφέρουσα ανταλλαγή προχώρησαν Χοκς και Νικς με την ομάδα της Νέας Υόρκης να εντάσσει στο δυναμικό της τον Καμ Ρέντις και την Ατλάντα να εξασφαλίζει pick πρώτου γύρου στο draft.

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και o Καμ Ρέντις θεωρείται από την Πέμπτη (13/01) παίκτης των Νικς, με τον 22χρονο γκαρντ-φόργουορντ να γίνεται ανταλλαγή με τον Κέβιν Νοξ, ο οποίος θα είναι πλέον κάτοικος Ατλάντα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκυρος δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόιφσκι τονίζοντας πως τα «γεράκια» εξασφάλισαν μεταξύ άλλων και μία επιλογή πρώτου γύρου στα draft.

O Ρέντις σε 34 αγώνες τη φετινή σεζόν μετράει 11.9 πόντους μέσο όρο, με 2.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο νεαρός θα μεταβεί σε μία ομάδα που θα του δώσει διευρυμένο ρόλο όπως ο ίδιος επιθυμούσε.

ESPN Sources: The Atlanta Hawks are trading forward Cam Reddish to the New York Knicks for a deal that includes a protected 2022 first-round pick via Charlotte. Knicks also acquire Solomon Hill and a 2025 second-round pick via Brooklyn in trade.

Reddish, 22, gets his wish for a deal to a team with the ability to give him an increased role and an extension this summer – and Hawks get a first-round pick that could be useful in more deal-making to improve the roster. https://t.co/o0R4nS7KBv