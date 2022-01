Υπόκλιση Τζαμπάρ σε Αντετοκούνμπο: «Έχει ικανότητες γκαρντ, φόργουορντ και σέντερ, απίθανος» (vid)

Ο θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έβγαλε και πάλι το καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στις δυνατότητές του.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ βλέπει τον Γιάννη και δεν... μπορεί να πιστέψει αυτά που αντικρίζει στο παρκέ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «όταν τον είδα να παίζει για πρώτη φορά, έδινε πάσες πίσω από την πλάτη και αναρωτιόμουν που τα είχε μάθει όλα αυτά. Ο μοναδικός που είχα δει να κάνει ανάλογα πράγματα ήταν ο Ερλ Μονρό. Έβλεπε όλο το γήπεδο. Ο Γιάννης δεν χρειάζεται καν να το δει...» και συνέχισε:

«Βλέπω έναν τύπο με μπόι 2.10 μέτρα ο οποίος έχει ικανότητες σέντερ, φόργουορντ και γκαρντ. Είναι απίθανος...»

In the words of Kareem, "He's pretty amazing."



RT if you agree & want to send @Giannis_An34 to #NBAAllStar. pic.twitter.com/M6VCHm8Zi4