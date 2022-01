Ο Ντίλον Μπρουκς των Μέμφις Γκρίζλις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο Ντίλον Μπρουκς (19.3 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ φέτος) τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μέμφις Γκρίζλις και στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Μπρουκς επιχείρησε να αλλάξει βηματισμό σε ένα λέι απ, στραβοπάτησε και βρέθηκε στο έδαφος, πιάνοντας το αριστερό γόνατό του. Αμέσως μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια, χωρίς να το πατάει.

Πρόλαβε να αγωνιστεί για 6 λεπτά, μετρώντας 2 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Ο 25χρονος Καναδός είναι από τους πρωταγωνιστές της ευχάριστης έκπληξης που ακούει στο όνομα Μέμφις Γκρίζλις και έχει ρεκόρ 26-14 (4οι στη Δύση).

Δείτε το βίντεο:

Dillon Brooks headed to the locker room after suffering an injury in the 2nd Quarter. pic.twitter.com/yEDWvFN03Y