Κλίπερς: Στο πρωτόκολλο υγείας ο Τάιρον Λου

Ο head coach των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τάιρον Λου, εντάχθηκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Ούτε ο προπονητής των Κλίπερς τη... γλίτωσε. Ο Τάιρον Λου συμπεριλήφθηκε στο πρωτόκολλο υγείας κι αναμένεται να απουσιάσει από τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας του Λος Άντζελες.

Ο βοηθός του, Μπράιαν Σο, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του κατά το διάστημα της απουσίας του.

Οι Κλίπερς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της κατάταξης στην Δυτική Περιφέρεια του ΝΒΑ, έχοντας ρεκόρ 18 νικών και 17 ηττών.

Ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για απόψε (02:30), οπότε και θα φιλοξενηθούν από τους Ράπτορς στο Τορόντο.

Clippers coach Ty Lue has entered COVID-19 protocols. Brian Shaw will serve as acting coach.