Ο Εμπίντ φώναζε στον Ντουράντ και τους Νετς: «Γυρίστε σπίτια σας»! (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν ξέχασε το trash-talking του Κέβιν Ντουράντ στο προηγούμενο ματς με το Μπρούκλιν, φωνάζοντας «Γυρίστε σπίτια σας» στους παίκτες των Νετς μετά από τη νίκη των Σίξερς.

Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν συγκλονιστικός τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/12 στο Μπρούκλιν, εκεί όπου οι Σίξερς επικράτησαν με 102-110 των Νετς παρά την επιστροφή του Κέβιν Ντουράντ στα παρκέ έπειτα από σχεδόν δυο εβδομάδες.

Ο ηγέτης των Σίξερς σημείωσε 34 πόντους με 9/12 βολές, 8/18 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 μπλοκ στα 32' που έμεινε στο παρκέ, ρίχνοντας τους πρωτοπόρους στην Ανατολή Νετς στο 23-10 και δείχνοντας να μην έχει ξεχάσει τις προκλήσεις του KD στο προηγούμενο ματς πριν από μερικές εβδομάδες.

Τότε οι Νετς είχαν επικρατήσει με 114-105 και ο Ντουράντ φώναζε στους παίκτες των Σίξερς να... γυρίσουν σπίτια τους. Το ίδιο, λοιπόν έκανε και ο Εμπίντ έπειτα από τη χθεσινή ματσάρα στο Μπρούκλιν!

Στη συνέχεια, πάντως έσπευσε να εκθειάσει τον Ντουράντ: «Αν υπάρχει ένας παίκτης που είναι πιο ταλαντούχος από εμένα, αυτός είναι σίγουρα ο KD. Τον σέβομαι πολύ, θαυμάζω το παιχνίδι του. Είμαστε ανταγωνιστικοί, κάθε νίκη μετράει, επομένως είναι ωραίο να κερδίζεις τους καλύτερους στην Περιφέρεια».

Don’t 4get y’all, KD told a depleted #sixers team couple weeks ago “Go Home” so you know @JoelEmbiid was ready for this night 😂 #NETS #NBA pic.twitter.com/Q5VJLh2Hmv