Ουίζαρντς-Σίξερς: Άγριος τσαμπουκάς μεταξύ Εμπίντ και Χάρελ (vid)

Άναψαν τα αίματα μεταξύ Εμπίντ και Χάρελ στο Σίξερς-Ουίζαρντς.

Ο Τζοέλ Εμπίντ πήγε να σκοράρει και χρησιμοποίησε τον ώμο του στο πρόσωπο του Χάρελ, ο ψηλός των Ουίζαρντς που δεν είχε τρόπο να τον σταματήσει στη συνέχεια, νευρίασε και επέλεξε να του κάνει ένα σκληρό φάουλ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα, με τους δύο παίκτες να έρχονται στα χέρια με άγριες διαθέσεις, όμως με την επέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση ηρέμησε.

Ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έκαναν ξανά σαν τα... κοκόρια, κάτι που υποχρέωσε τους διαιτητές να τους χρεώσουν από μια τεχνική ποινή, με τον ψηλό των Ουίζαρντς και πρώην κορυφαίο έκτο παίκτη της λίγκας να αποβάλλεται από το ματς, με τον κόσμο της Ουάσινγκτον να αποδοκιμάζει την απόφαση. Για την ιστορία οι Σίξερς νίκησαν με κορυφαίο τον Καμερουνέζο.

Δείτε τι έγινε με Εμπίντ και Χάρελ

Embiid and Montrezl get into it 👀🍿 pic.twitter.com/CNeON9VDWc