Μπίσλεϊ σε Λέικερς: «Χρειάζεστε βοήθεια και εγώ θα σας σώσω»

Ο Μάικλ Μπίσλεϊ θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και στους Λέικερς.

Οι Λέικερς βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Οι λιμνάνθρωποι μετρούν 5 σερί νίκες και αυτή τη στιγμή τους συναντάμε εκτός πρώτης 6άδας, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Ένας πρώην παίκτης τους, με τα καλά του και τα κακά του, θέλει να τους βοηθήσει και τους προέτρεψε να τον εμπιστευτούν. Με tweet του ανέφερε πως οι Λέικερς χρειάζονται βοήθεια, ενώ όταν ένας χρήστης τον ρώτησε αν εκείνος μπορεί να τους σώσει, τότε απάντησε «ναι».

Στους λιμνάνθρωπους είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2018-19, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Χιτ, Τίμπεργουλβς, Σανς, Ρόκετς, Μπακς και Νικς, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν οι Cangrejeros de Santurce του Πουέρτο Ρίκο.

Σε 609 ματς στο ΝΒΑ έχει 12.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και όταν είχε μπει στη λίγκα το 2008, τον συνόδευαν εξαιρετικές κριτικές, αλλά κάπου στη... μέση του δρόμου το... έχασε και δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του.

Michael Beasley tweeted that the Lakers need help & he said “yes” when asked if he could save them.



Thoughts? 🤔😂 pic.twitter.com/0g4RZWCDqF