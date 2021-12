ΛεΜπρόν: Έσκασε στο γήπεδο των Λέικερς με πούρο (vid)

Ο ΛεΜπρόν πήγε στο γήπεδο των Λέικερς με πούρο ενόψει του ματς με τους Σανς.

Ο Βασιλιάς είχε ένα πούρο στο χέρι του όταν μπήκε στο γήπεδο των Λέικερς για το παιχνίδι με τους Σανς. Φυσικά αυτό προξένησε απορία στους σχολιαστές του TNT που άρχισαν να γελάνε και να μην μπορούν να το διαχειριστούν, με τον ΛεΜπρόν να δείχνει χαλαρός και ήρεμος πριν τη μάχη των λιμνάνθρωπων κόντρα στην παρέα του φίλου του, Κρις Πολ. ΛεΜπρόν είναι, ό,τι θέλει κάνει.

Δείτε πως έσκασε στο γήπεδο ο ηγέτης των Λέικερς

"That's a cigar, bro!" 😂



Bron really pulled up tonight with a cigar



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/X5ctdb797K