Λέικερς: Παίζουν πολύ καλύτερα χωρίς τον Ντέιβις

O Άντονι Ντέιβις θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, όμως οι Λέικερς παίζουν καλύτερα χωρίς εκείνον στο παρκέ μέσα στη σεζόν

Οι Λέικερς καλούνται να διαχειριστούν μια μεγάλη απώλεια στο επόμενο διάστημα, αφού ο Άντονι Ντέιβις έπαθε ζημιά στους συνδέσμους του αριστερού γονάτου του και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα.

Πάντως μέχρι στιγμής οι αριθμοί δείχνουν πως οι λιμνάνθρωποι ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στο παρκέ χωρίς τον Unibrow, o οποίος φέτος δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση του.

Οι Λέικερς έχουν παίξει 261 λεπτά μόνο με τον ΛεΜπρόν στο παρκέ και όχι με τον Ντέιβις και είναι στο +27. Όταν παίζει ο Ντέιβις και δεν αγωνίζεται ο Τζέιμς είναι στο -52 σε 500 λεπτά. Όταν λείπουν και οι δύο βρίσκονται στο 0, ενώ και με τους δύο στο παρκέ είναι στο +4.

