Μάριο Τσάλμερς: Υπογράφει στην G-League με την θυγατρική των Νάγκετς

O Μάριο Τσάλμερς κρατά... ζωντανή την επαφή του με το ΝΒΑ και υπογράφει στην G-League με την αντίστοιχη ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τους Μαϊάμι Χιτ (2012, 2013) στο πλευρό των Big Three (ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Κρις Μπος), και είναι γνωστός από το... διπλό πέρασμά του από τα ελληνικά γήπεδα με τις φανέλες της ΑΕΚ (2019/20) και του Άρη (2020/21) αναμένεται να αποτελέσει μέρος της G-League.

Η είδηση έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα τον δημοσιογράφο, Σαμς Τσαράνια. Το ντεμπούτο του Τσάλμερς με τους Γκραντ Ράπιντ Γκολντς υπολογίζεται να γίνει σύντομα.

Two-time Miami Heat champion Mario Chalmers is signing with the Denver Nuggets‘ G League affiliate Grand Rapids Gold and will play in the G League Showcase (Dec. 19-22), sources tell @TheAthletic @Stadium.