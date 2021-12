Πολ: Ο floor general έχει ξανά 10 ασίστ μ.ο μετά το 2016

O Kρις Πολ δίνει ρεσιτάλ στις ασίστ, επιτρέποντας στους Σανς να είναι μία από τις 2 κορυφαίες ομάδες του ΝΒΑ.

Οι Σανς νίκησαν και τους Ουίζαρντς και συνεχίζουν να πετούν ψηλά, αφού βρίσκονται στο 23-5. Ο Κρις Πολ οργανώνει μαεστρικά το παιχνίδι τους και μέχρι στιγμής μετρά 14.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2.2 κλεψίματα.

Ο CP3 δεν έχει φτάσει σε μέσο όρο 10 ασίστ από τη σεζόν 2015-16, κάτι που δείχνει πολλά για τη φετινή συνεισφορά του στη δημιουργία. Στα 36 του παραδίδει μαθήματα κάθε φορά που πατά παρκέ και δείχνει τι σημαίνει να είσαι floor general, ελέγχοντας τα πάντα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οι... ήλιοι θέλουν να πάνε όλη τη διαδρομή φέτος και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι, όταν ηττήθηκαν από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους τελικούς. Και με τέτοιο Κρις Πολ έχουν ελπίδες να φτάσουν μακριά στην postseason.

