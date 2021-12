Ντουράντ: Έχει πάρει... φωτιά και θύμισε Κάρτερ με την 150άρα (vid)

O Kέβιν Ντουράντ εντυπωσίασε κόντρα στους Σίξερς και θύμισε επίδοση του Κάρτερ από το 2005.

Πράματα και θάματα συνεχίζει να κάνει ο Ντουράντ που είχε 34 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ στη νίκη των Νετς επί των Σίξερς.

Ο KD έχει πάρει... φωτιά τον τελευταίο καιρό και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με τουλάχιστον 150 πόντους σε διάστημα 4 ματς, κάτι που είχε πράξει ο Βινς Κάρτερ το 2005. Επίσης ο ηγέτης του Μπρούκλιν έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που οδηγεί τους συμπαίκτες του όντας κορυφαίος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ σε 3 σερί παιχνίδια.

Στα τρία τελευταία ματς μετρά 39.7 πόντους, 9.3 ασίστ και 10.3 ριμπάουντ με 48.8% εντός πεδιάς. Απίθανος.

Kevin Durant is the 2nd player in Nets history to score at least 150 points over a 4-game span, joining Vince Carter who did it in 2005.



Durant is also the 1st Nets player to lead the team in points, rebounds and assists in 3 straight games since the Nets joined the NBA in 1976. pic.twitter.com/lG9UZclFbo