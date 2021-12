Πέισερς: Ο Σαμπόνις ζήτησε να φύγει

Ο Ντομάντας Σαμπόνις έκανε πιο εύκολο το έργο των Ιντιάνα Πέισερς, ζητώντας να φύγει με ανταλλαγή.

Οι Ιντιάνα Πέισερς έχουν καταλήξει εδώ και αρκετές ημέρες πως το rebuilding είναι μονόδρομος. Στο πλαίσιο της απόφασης τους οι Ντομάντας Σαμπόνις, Κάρις ΛεΒέρτ και Μάιλς Τέρνερ θα φορούν άλλη φανέλα σε λίγο καιρό.

Ο Σαμπόνις έκανε και τη δική του κίνηση, ζητώντας από τη διοίκηση της ομάδας να αποχωρήσει. Κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για τον παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή.

Ο Λιθουανός σέντερ στην 5η σεζόν του στην Ιντιάνα έχει αγωνιστεί σε 30 φετινούς αγώνες και μετράει 18.5 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

Έχει ακόμη δύο χρόνια κλειστό συμβόλαιο 19.937.500 δολαρίων τη σεζόν 2022-2023 και 21.312.500 δολαρίων τη σεζόν 2023-2024.

Domantas Sabonis reportedly wants out of Indiana, per @HPbasketball pic.twitter.com/Pq6Nrj2rSP