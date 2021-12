Πέλικανς: Πονάει ακόμη ο Ουίλιαμσον, παραμένει εκτός μέχρι νεοτέρας

Ο 21χρονος φόργουορντ των Πέλικανς εξακολουθεί να πονάει στο εγχειρισμένο του πόδι και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αθλητικών δραστηριοτήτων μέχρι νεοτέρας.

Τα νέα αναφορικά με την πορεία της υγείας του Ζάιον Ουίλιαμσον εξακολουθούν να μην είναι ευχάριστα για τη Νέα Ορλεάνη, καθώς όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως ο νεαρός αστέρας θα χρειαστεί να παραμείνει παροπλισμένος για καιρό ακόμη. Για την ώρα, το πότε θα επιστρέψει στα παρκέ, παραμένει άγνωστο.

Ο δυναμικός ψηλός είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί του πόδι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού (δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στη φετινή σεζόν) κι εξακολουθεί να έχει πόνους στο συγκεκριμένο σημείο. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να απέχει για ένα διάστημα από τις αθλητικές δραστηριότητες, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα.

Το βέβαιο είναι πως η αποθεραπεία του Ουίλιαμσον δεν κυλά όπως αναμενόταν κι έτσι οι Πέλικανς θα συνεχίσουν να στερούνται των υπηρεσιών του. Πέρσι ο νεαρός μέτρησε 27 πόντους και 7.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 34 λεπτά σε σύνολο 61 εμφανίσεων.

