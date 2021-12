Ντουράντ: Βρήκε τον πιο άβολο τρόπο για να εκνευρίσει τον Γιανγκ (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ χρησιμοποίησε αρκετές μεθόδους για να εκνευρίσει τον Τρέι Γιανγκ. Μία απ' αυτές ήταν εξαιρετικά άβολη και για τους δύο.

Οι δυο τους μπλέχτηκαν σε μία αλληλουχία φάσεων στη νίκη των Νετς στην Ατλάντα απέναντι στους Χοκς (113-105). Ο Κέβιν Ντουράντ σταμάτησε με μπλοκ τον Τρέι Γιανγκ. Λίγο αργότερα, ο KD έσπρωξε τον Γιανγκ και ο τελευταίος ήταν έτοιμος να μπει στον καυγά!

Όμως η πιο άβολη στιγμή συνέβη όταν ο Ντουράντ, θέλοντας να εκνευρίσει τον αντίπαλό του, ουσιαστικά έπεσε στον ώμο του! Και έμεινε εκεί για μερικά δεύτερα, με τον Γιανγκ να προσπαθεί να διαμαρτυρηθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Δείτε τα βίντεο:

Kevin Durant displays a very interesting and sensual marking technique against Trae Young pic.twitter.com/SJexoFPzsl