Ντέιβις: «Πρέπει να παίζουμε λες και είμαστε το αουτσάιντερ»

Ο Άντονι Ντέιβις μέσα σε λίγες λέξεις περιέγραψε το πρόβλημα των φετινών Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι μετά από 26 αγώνες μετρούν 13-13.

Η σεζόν των Λος Άντζελες Λέικερς έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Περισσότερο κάτω, παρά πάνω. Μετά την ήττα από τους Μέμφις Γκρίζλις (οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Μοράντ, Ντίλον Μπρουκς), ο Άντονι Ντέιβις κλήθηκε να σχολιάσει το πρόβλημα των πρωταθλητών του 2019.

«Οι αντίπαλοι αισθάνονται σαν να είναι το αουτσάιντερ όταν μας αντιμετωπίζουν, ειδικά όταν παίζουν χωρίς τους καλύτερους παίκτες τους. Εμείς θα πρέπει να παίζουμε σαν να είμαστε το αουτσάιντερ. Κάτι το οποίο, για το σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν και με τον τρόπο που παίζουμε σε πολλά ματς, μοιάζει να είναι έτσι», ήταν τα λόγια του σέντερ των Λέικερς.

Ήδη το Λος Άντζελες έχει ηττηθεί σε αγώνες απέναντι σε ομάδες όπως η Οκλαχόμα (δις), η Μινεσότα και το Σακραμέντο.

Anthony Davis: "[Opponents] feel like they’re the underdogs when they’re coming in, especially when they’re without their star players and we got to play like we’re the underdogs. Which, now, at this point of the season, the way we’re playing, a lot of games, we probably are."