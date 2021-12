Λέικερς-Σέλτικς: Το... ζεύγος Λόπεζ-Άφλεκ έκλεψε την παράσταση στο «STAPLES Center» (vid)

Από περίοπτη θέση παρακολούθησαν την αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σέλτικς το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η «J-Lo» έστρεψε πάνω της τους προβολείς της δημοσιότητας, κλέβοντας την «λάμψη» του Λεμπρόν Τζέιμς και των συμπαικτών του.

Φυσικά στο πλευρό της Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ο διάσημος πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο επανασυνδέθηκε ύστερα από πολλά χρόνια.

Τα media των ΗΠΑ φρόντισαν να... απομονώσουν το κοινό τους στιγμιότυπο, αν και ο Λεμπρόν τους... έκρυβε λίγο τη θέα.

J Lo and Ben Affleck courtside at the Lakers game 🤩 pic.twitter.com/2jCP4DvfeD