Nτουράντ: Ξεπέρασε Άλεν και πλησιάζει στο TOP 20 των σκόρερ (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ άφησε πίσω του τον Ρέι Άλεν και πλέον βρίσκεται στην 24η θέση των σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Είναι μια καλαθομηχανή, ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Παίκτης που δεν μαρκάρεται γιατί σουτάρει πάντα από πάνω σου. Το... καθαρόαιμο άτι που ακούει στο όνομα Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 28 πόντους απέναντι στους Μπουλς και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην 24η θέση του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Έτσι κατάφερε να ξεπεράσει τον Ρέι Άλεν που έκλεισε τη μπασκετική του σταδιοδρομία στους 24.512 πόντους. Στην 23η θέση βρίσκεται ο Πάτρικ Γιούιν, τον οποίο δεν θα αργήσει να περάσει (24.815), ενώ ήδη έχει ξεκινήσει να κοιτάζει ψηλότερα.

Είναι θέμα χρόνου να μπει και στην πρώτη 20άδα, αφού απέχει περίπου 1.000 πόντους από τον 20ο Άλεξ Ίνγκλις. Ο πρώην παίκτης των Νάγκετς σταμάτησε στους 25.613. Ο KD είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να... πυροβολεί και να κερδίζει θέσεις στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ ever.

Kevin Durant has now overtaken Ray Allen for 24th place on the #NBA 's all-time scoring list 👏 pic.twitter.com/6QUdq2C97y

Kevin Durant drains the pull-up to move into 24th (24,507 PTS) on the NBA's all-time scoring list 👏@BrooklynNets and Bulls go back and forth in Q4 on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/NjOGz7OqGx