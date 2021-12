Πόρτις: Το... πολυεργαλείο των Μπακς κρατάει γερά (vid)

O Mπόμπι Πόρτις έκανε άλλο ένα μεγάλο ματς με τους Μπακς κόντρα στους Χιτ, δείχνοντας πως είναι πολύτιμος στα σχέδια των... ελαφιών.

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει με πολλές δυσκολίες για τους Μπακς λόγω των τραυματισμών και των απουσιών που έχουν σε αρκετά ματς, ωστόσο πλέον η ομάδα δείχνει να έχει βρει τον δρόμο.

Τα... ελάφια έχουν θέμα στους ψηλούς, αφού πέραν του ηγέτη Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχουν πλέον μόνο τον Μπόμπι Πόρτις και τον ΝτεΜάρκους Κάζινς διαθέσιμο. Ο Μπρουκ Λόπεζ θα είναι στα... πιτς για αρκετό καιρό και έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο κενό που έχει φέρει τον Greek Freak να παίζει σέντερ.

Ο Βoogie ακόμα μαθαίνει την ομάδα, ενώ ο Πόρτις δείχνει να είναι η λύση που χρειάζονται οι Μπακς για να βοηθά την... κολώνα τους, τον Γιάννη στη ρακέτα.

Bobby Portis had a STRONG 19 PTS, 16 REB, 3 AST, 2 STL, 2 BLK in Milwaukee’s 124-102 blowout WIN over Miami!



Pat Connaughton had 23 PTS & Khris Middleton had 22 PTS, 9 AST, 6 REB!



No Giannis, no problem! 🦌@BPortistime pic.twitter.com/Sv8kA41GIX