Ο Κάρι το έκανε και αυτό: Έφτασε τα 100 τρίποντα σε μια σεζόν πιο... γρήγορα από ποτέ (vid)

Ο Στεφ Κάρι δεν... σταματάει να «γράφει» ρεκόρ στην καριέρα του με αποτέλεσμα να προσθέσει και αυτό όσον αφορά τα 100 πρώτα τρίποντα σε μια σεζόν!

Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχε 98 εύστοχα τρίποντα πριν από το παιχνίδι με τους Κλίπερς στο Λος Άντζελες και ήθελε μόλις δύο για να φτάσει τα 100 και να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα τα έχει καταφέρει στα πρώτα 19 ματς μίας σεζόν. Μαντέψτε ποιος ήταν ο προηγούμενος... Ναι, ο ίδιος!

Ο Στεφ Κάρι «έσπασε» το δικό του ρεκόρ, το οποίο κρατούσε από τις σεζόν 2015-16 και 2018-19, όταν και είχε φτάσει τα 100 τρίποντα στα 20 πρώτα παιχνίδια της χρονιάς! Μάλιστα κατάφερε να «100σταρήσει» μόλις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Κλίπερς και να... (ξανα)γράψει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ.

1️⃣0️⃣0️⃣ threes in 1️⃣9️⃣ games pic.twitter.com/g4NDAO8yjz

Fastest player to ever reach 100 threes in a single season:



1. Stephen Curry - 2021-22 (19 games)

2. Stephen Curry - 2015-16 (20 games)

3. Stephen Curry - 2018-19 (20 games) pic.twitter.com/QUeQWPBXUP