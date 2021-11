Αντετοκούνμπο: O Γιάννης έκανε δώρο παπούτσια και φανέλα σε πιτσιρικά και... τρελάθηκε από τη χαρά του (vid)

Ο Γιάννης δεν σταματάει να μοιράζει χαρά και χαμόγελα μετά το τέλος των αγώνων, κάτι που έκανε και στην Ιντιανάπολις!

Λίγο μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ιντιάνα Πέισερς όπου ο Έλληνας σούπερ σταρ πρόσθεσε ένα ακόμη «double double» στο παλμαρέ του, συνέχισε την... αγαπημένη του (όπως έχει εξελιχθεί) συνήθεια!

Συγκεκριμένα έκανε δώρο σ' έναν μικρό φίλο των Μπακς που βρέθηκε στην Ιντιανάπολις και ο οποίος φορούσε φανέλα Αντετοκούνμπο, τα παπούτσια που φορούσε στο ματς. Και να 'ταν μόνο αυτό; Έβγαλε τη φανέλα του, την υπέγραψε και την έκανε δώρο στην αδερφή του.

Όλα τα λεφτά είναι η έκρηξη χαράς του μικρού!

This kid's reaction after receiving a pair of Giannis' shoes: pure joy!! 🥺💚 pic.twitter.com/nl1euZATmn